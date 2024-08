Foto: Anadolu via AFP

Um ataque israelita provocou 25 mortos num complexo escolar no norte da cidade de Gaza. A informação é da defesa civil de Gaza, que revelou que o ataque atingiu duas escolas onde estavam refugiados palestinianos que fogem da guerra no território. As vítimas mortais são na maioria crianças e mulheres. O ataque, que fez ainda 50 feridos, já foi confirmado pelo exército de Israel.