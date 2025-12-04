Crianças entre vítimas. Ataque israelita em Gaza faz cinco mortos

O bombardeamento, que ocorreu perto do hospital de campanha Kuwaiti, foi anunciado pelo Exército israelita como retaliação pelo ataque às suas tropas na zona de Rafah, extremo sul da Faixa de Gaza, no qual cinco soldados israelitas ficaram feridos.

Do ataque das forças israelitas resultaram ainda 30 palestinianos feridos, sendo que muitos dos residentes nas tendas eram funcionários do hospital e respetivas famílias, embora não se saiba ainda se constam entre as vítimas, informaram as mesmas fontes à agência de notícias EFE.