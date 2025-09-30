Crianças perdem anos de vida por causa do fumo passivo revela estudo

Durante a apresentação, na segunda-feira, a autora principal, Siyu Dai, professora na Escola de Medicina Clínica da Universidade de Hangzhou, na China, recordou que o fumo do tabaco provoca doenças e mortes evitáveis de crianças e que "não há um nível seguro de exposição".

As crianças são "especialmente vulneráveis ao fumo do tabaco que causa infeções do peito, doenças cardiovasculares, problemas de desenvolvimento neuronal e asma", porque "os seus corpos ainda estão em desenvolvimento" e "têm pouco controlo sobre a sua própria envolvência".

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que o fumo passivo causa anualmente 1,2 milhões de mortes prematuras, das quais 65 mil de menores de 15 anos.