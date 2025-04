Crianças são um terço dos 10 mil casos de violação no Leste do Congo

As crianças, incluindo bebés, representam mais de um terço dos quase 10 mil casos de violação e outras formas de violência sexual no leste do Congo nos primeiros dois meses do ano, denunciou a agência da ONU para a infância. O porta-voz da UNICEF, James Elder, afirmou numa conferência de imprensa em Genebra que até as crianças pequenas estavam entre os sobreviventes de tais ataques contra crianças, que ocorriam em média uma vez a cada trinta minutos.

Os rebeldes do M23 tomaram partes do leste do Congo no início deste ano, no âmbito de uma ofensiva rápida que fez milhares de mortos, incluindo crianças, e obrigou centenas de milhares a abandonar as suas casas.