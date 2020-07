Crimes contra mulheres sobem no Rio de Janeiro durante a pandemia

De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro, a queda nas taxas de criminalidade no estado foi influenciada pelas medidas de isolamento social implementadas para impedir a disseminação do novo coronavírus, que ajudaram a reduzir os crimes comuns.No entanto,No mesmo período do ano passado, as agressões e crimes contra as mulheres em casa representavam 60,3% do total.Os dados também mostraram que 68% das vítimas de crimes que são mulheres sofreram agressão sexual em casa, número maior do que a percentagem de 57,4% registada nos primeiros seis meses de 2019.





Menos crimes comuns







Já os dados sobre crimes comuns apresentaram uma queda. Entre janeiro e junho, o Rio de Janeiro somou 1.953 vítimas de crimes violentos letais, menos 10,2% do que no período homólogo de 2019. Foi o menor número registado neste período nos últimos 21 anos.Agentes da polícia provocaram 775 mortes nos seis primeiros meses de 2020 no Rio de Janeiro. Na comparação com o ano passado, o indicador apresentou uma descida de 12%.Os roubos de cargas no Rio de Janeiro somaram 2.556 casos nos seis primeiros meses de 2020. Na comparação com o mesmo período de 2019, o indicador apresentou uma queda de 36% relativamente ao primeiro semestre do ano passado.Também os roubos de veículo apresentaram a mesma tendência, com 13.797 ocorrências nos seis primeiros meses de 2020. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o indicador apresentou queda de 36%.