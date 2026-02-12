Criminoso reincidente impedido de usar nome Jesus Cristo na Rússia

Jesus Cristo - nascido Yevgeny Chekulayev - foi condenado por registar fraudulentamente vários estrangeiros na sua morada, o que lhe valeu no ano passado uma multa de 60.000 rublos (aproximadamente 780 dólares).

As autoridades não clarificaram se os registos fraudulentos foram feitos em troco de benefício material ou por caridade.

O mesmo tribunal de Kazan condenou o falso messias a dois anos de prisão, com pena suspensa, por delito semelhante.

A justiça não viu com bons olhos o "milagre" da multiplicação dos registos, nem o dos nomes próprios: segundo noticiou o Business Online, um tribunal ordenou na quarta-feira que Yevgeny deixe de constar como Jesus Cristo e reponha nos documentos oficiais o nome de batismo.

"O Tribunal Distrital de Novo-Savinovski, em Kazan, ordenou ao Registo Civil que restaure o nome anterior de um residente de Kazan chamado Jesus Cristo", afirma a sentença.

A decisão do tribunal foi motivada por um pedido da procuradoria da cidade situada 800 km a leste da capital, Moscovo.