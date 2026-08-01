Crise em Ceuta. Sánchez critica atitude "egoísta" de alguns países da UE

“Esta reunião deverá permitir-nos estabelecer uma resposta comum a situações deste género e reafirmar que a segurança das nossas fronteiras externas é uma responsabilidade partilhada por todos os Estados-Membros, e não apenas pelos que se encontram na linha da frente da União”, argumenta Sánchez.





Sánchez garante que, em menos de 48 horas, as autoridades espanholas recuperaram o controlo da fronteira, prestaram assistência humanitária e repatriaram a maioria dos cerca de 50 mil migrantes que entraram irregularmente em Ceuta, numa operação coordenada com Marrocos.

A União Europeia reúne este sábado de emergência para analisar a crise migratória em Ceuta.

"A reação dos governos europeus nas últimas horas tem sido bastante assimétrica. A maioria demonstrou o seu apoio e solidariedade, oferecendo a sua ajuda. Outros, contudo, optaram por atacar Espanha e a exigir a sua exclusão temporária do Espaço Schengen", escreveu Sánchez na carta dirigida aos responsáveis das instituições europeias."Tal atitude — motivada por preconceitos, desinformação, ignorância ou interesses políticos — não só é contrária ao direito europeu, ao direito humanitário e aos princípios de solidariedade que nos unem, como contraria os interesses de longo prazo da Europa", acrescenta.Por este motivo, Sánchez pediu à presidência irlandesa do Conselho da União Europeia que convoque, “com máxima urgência”, uma reunião por videoconferência com os ministros do Interior dos 27 Estados-membros.A situação em Ceuta desencadeou uma crise diplomática na Europa, com a Itália e França a reforçarem, já este sábado, o controlo das suas fronteiras com Espanha.Espanha classificou a proposta como "demagógica" e o seu alcance como incerto, com os especialistas jurídicos a afirmarem que é impossível implementá-la dentro do atual quadro legal.Da parte de Portugal, o primeiro-ministro Luís Montenegro admitiu ter razões para reforçar as fronteiras terrestres e marítimas com Espanha, mas rejeitou suspender o espaço Schengen.