UE reúne de emergência para analisar crise migratória em Ceuta

Entre os assuntos em cima da mesa estará o apoio que está a ser dado pela UE a Espanha para gerir o fluxo migratório de Marrocos para Ceuta, bem como os esforços diplomáticos já iniciados com Rabat.

Entretanto, as Forças de Segurança espanholas calculam que cerca de 69.500 migrantes saíram nas últimas 30 horas de Ceuta em direção a Marrocos. Fontes policiais indicaram à EFE que estes números podem incluir migrantes que chegaram à cidade autónoma nos dias anteriores à entrada em massa e até outros que terão entrado e saído mais do que uma vez.

A noite na cidade correu sem incidentes. As entradas foram totalmente suspensas, enquanto as partidas para Marrocos continuaram sem ocorrências relevantes. Na manhã deste sábado começaram a ser instaladas barreiras de contenção no espigão da fronteira de Tarajal.





O número de mortos na sequência deste fluxo migratório aumentou para 67.

Sánchez aponta o dedo a “máfias”

A reunião de emergência foi convocada pela Irlanda, que ocupa nesta altura a presidência rotativa do conselho.As autoridades espanholas estimam que, em apenas 24 horas, mais de 50 mil pessoas entraram na cidade autónoma de Ceuta, provenientes de Marrocos - um número que ultrapassou em cinco vezes a última grande crise migratória registada naquele enclave em 2021.Ainda não se consegue explicar em concreto o que terá motivado este número sem precedentes de migrantes que atravessaram a nado até à costa de Ceuta.O primeiro-ministro espanhol afirmou que poderia dever-se a uma decisão do supremo tribunal de Espanha este mês que impede a devolução imediata a Marrocos de migrantes intercetados no mar ao tentar chegar a Ceuta ou a Melilla.O Ministério do Interior espanhol anunciou o envio imediato de dezenas de membros da Guarda Civil e polícias, incluindo oito mergulhadores, bem como uma embarcação e drones.Ceuta, um pequeno território de 84 mil habitantes situado no extremo norte de Marrocos, banhado pelo estreito de Gibraltar, forma uma das duas fronteiras terrestres entre África e a Europa (juntamente com o outro enclave espanhol, Melilla).