Crise em França faz disparar os pedidos de ajuda à Santa Casa da Misericórdia de Paris

Já no final do ano passado várias associações queixavam-se de não conseguirem chegar a todas as necessidades.Um retrato confirmado, em vésperas de eleições, pela Santa Casa da Misericórdia de Paris.

A provedora da Santa Casa em Paris, Ilda Nunes, não compreende a ideia da extrema-direita de querer limitar alguns cargos na Função Pública a cidadãos exclusivamente franceses.







Reportagem da enviada especial da Antena1, a Paris, Rita Soares.