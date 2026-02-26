Crise energética em Cuba: o tabaco, pilar da economia, está a arder lentamente











Oficialmente, os organizadores do festival explicam que o adiamento visa "preservar os mais elevados padrões de qualidade, excelência e experiência" do evento internacional, cancelado quando a ilha atravessa uma grave crise energética marcada pela escassez de combustível e cortes de energia.





A crise atual deve-se, nomeadamente, à interrupção das entregas de petróleo venezuelano, desde a detenção, no início de janeiro, pelos Estados Unidos, de Nicolas Máduro, presidente da Venezuela, um parceiro energético crucial.

Tensões económicas e sociais em torno da festa do charuto

Muito mais do que uma feira de charutos de luxo



Todos os anos, reúne amadores abastados, distribuidores internacionais e jornalistas especializados de todo o mundo.





O programa inclui visitas a plantações, feiras e, sobretudo, um jantar de gala acompanhado de leilões espetaculares de charutos e humidificadores de luxo. Estes leilões são um acontecimento fundamental: em 2025, permitiram angariar mais de 16 milhões de euros para o Governo cubano. Os fundos, oficialmente, são injetados no sistema de saúde.

O tabaco, pilar estratégico da economia cubana



Esta dependência dos mercados externos é estrutural. Devido ao embargo americano em vigor desde 1962, os charutos cubanos estão excluídos do mercado norte-americano, que é o maior do mundo.





Tendo isso em conta, Cuba construiu a sua estratégia comercial em torno da Europa e da Ásia, onde os charutos cubanos gozam de uma imagem de prestígio e de excelência.

Para além das exportações, o setor desempenha um papel crucial em termos de emprego e de rendimentos.





A produção envolve uma cadeia económica completa, desde as plantações até às fábricas. Os salários podem ser 3 a 5 vezes superiores à média nacional.

Crise energética ameaça produção

A atual crise energética não afeta apenas o tabaco. Afeta todos os setores que garantem a sobrevivência financeira do país. Por isso, o cancelamento do festival do charuto é muito mais do que um evento cortado no calendário.





Diane Burghelle-Vernet / 25 fevereiro 2026 09:58 GMT



Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP











A ilha, que depende fortemente da importação de combustível, teve de adotar medidas drásticas, incluindo o racionamento de eletricidade, o encerramento de hotéis e a suspensão de voos internacionais por falta de parafina.Neste contexto, aPara os meios de comunicação independentes, a decisão também responde a considerações políticas e sociais., na sequência das críticas das edições anteriores, em que as imagens de convidados estrangeiros a desfrutarem de jantares sumptuosos contrastavam com a escassez, os cortes de eletricidade e a precariedade vivida diariamente pela população.O festival é mais do que uma simples feira:Para além de gerar receitas diretas, o fEm 2024, as vendas de charutos cubanos atingiram 827 milhões de dólares, o que os torna um dos principais produtos de exportação do país, juntamente com o níquel, os produtos do mar, as vacinas e os serviços médicos.Cuba domina este mercado, sendo responsável por cerca de 70% das exportações mundiais de charutos. Só a Europa representa metade das vendas em valor, à frente da Ásia-Pacífico, das Américas e da África-Médio Oriente.A organização do setor reflete igualmente a sua importância estratégica. A produção é controlada pelo Estado, por cooperativas e por alguns produtores privados, enquanto a exportação é um monopólio confiado à empresa Habanos S.A., uma empresa comum entre o Estado cubano e um parceiro estrangeiro.A falta de combustível está a ter um impacto direto na produção agrícola.De uma forma mais geral, a