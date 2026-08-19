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Crise energética. Rússia começou a importar combustível após ataques da Ucrânia

Crise energética. Rússia começou a importar combustível após ataques da Ucrânia

O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, anunciou esta quarta-feira que a Rússia começou a importação de combustíveis, sem esclarecer o volume ou a origem das importações.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Filas de automóveis num posto de abastecimento de combustível em Moscovo, na Rússia, a 17 de agosto de 2026. Foto: Anastasia Barashkova - Reuters

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Depois de meses de ataques persistentes da Ucrânia às instalações energéticas da Rússia, Moscovo vê-se forçada a recorrer à importação de combustíveis. 

As incursões de Kiev nos últimos meses têm levado a uma menor capacidade de refinação de combustíveis, o que está a provocar escassez um pouco por todo o país.

De acordo com o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, o Governo russo espera que as várias refinarias russas possam retomar a produção de combustível após as operações de "manutenção programada".

Na comunicação, citada pela agência TASS, o governante não esclarece quais são as fontes de importação e quais os volumes que o país está a importar. 

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