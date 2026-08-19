Mundo
Guerra na Ucrânia
Crise energética. Rússia começou a importar combustível após ataques da Ucrânia
O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, anunciou esta quarta-feira que a Rússia começou a importação de combustíveis, sem esclarecer o volume ou a origem das importações.
Depois de meses de ataques persistentes da Ucrânia às instalações energéticas da Rússia, Moscovo vê-se forçada a recorrer à importação de combustíveis.
As incursões de Kiev nos últimos meses têm levado a uma menor capacidade de refinação de combustíveis, o que está a provocar escassez um pouco por todo o país.
As incursões de Kiev nos últimos meses têm levado a uma menor capacidade de refinação de combustíveis, o que está a provocar escassez um pouco por todo o país.
De acordo com o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, o Governo russo espera que as várias refinarias russas possam retomar a produção de combustível após as operações de "manutenção programada".
Na comunicação, citada pela agência TASS, o governante não esclarece quais são as fontes de importação e quais os volumes que o país está a importar.