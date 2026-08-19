Crise energética. Rússia começou a importar combustível após ataques da Ucrânia

De acordo com o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, o Governo russo espera que as várias refinarias russas possam retomar a produção de combustível após as operações de "manutenção programada".





Na comunicação, citada pela agência TASS, o governante não esclarece quais são as fontes de importação e quais os volumes que o país está a importar.

, o que está a provocar escassez um pouco por todo o país.