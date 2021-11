Crise humanitária na Etiópia. Autoridades declaram estado de emergência em todo o país

"O estado de emergência visa proteger os civis das atrocidades cometidas pelo grupo terrorista TPLF em várias partes do país", relatou a Fana Broadcasting Corporate (empresa de ‘media’ estatal), referindo-se aos rebeldes da Frente Popular de Libertação do Tigray.



A TPLP reivindicou, nos últimos dias, a tomada de Dessie e Kombolcha, duas cidades localizadas a 400 quilómetros de Adis Abeba, segundo a agência France-Presse. As forças dissidentes não negaram as intenções de marchar até à capital e o Governo não confirmou ter perdido o controlo destes territórios.



Se esta conquista se confirmar, marca o início de uma nova etapa do conflito que dura há mais de um ano. Entretanto, as comunicações estão cortadas em grande parte do norte da Etiópia e o acesso é restrito, o que dificulta a verificação independente dos factos no terreno.







"Todos os residentes devem ser organizados por quarteirões e bairros para proteger a paz e a segurança da sua área de origem, em coordenação com as forças de segurança, que coordenarão as atividades com a polícia comunitária e os agentes federais", disse Kenea Yadeta, chefe do Escritório de Administração de Paz e Segurança de Adis Abeba, citado pela , disse Kenea Yadeta, chefe do Escritório de Administração de Paz e Segurança de Adis Abeba, citado pela Aljazeera

A imprensa local noticiou, esta terça-feira, que as autoridades municipais definiram novas medidas para os cinco milhões de residentes da capital, incluindo que todas as armas de fogo existentes sejam registadas nos próximos dois dias, ou então entregues às forças de segurança do Governo, e que os cidadãos se preparem para defender a cidade., acrescentou Kenea.De acordo com o responsável,incluindo os proprietários de hotéis que devem confirmar a identidade dos hóspedes. E quem publicar "informações falsas" nas redes sociais será obrigado a encerrá-las imediatamente.

Este apelo de cooperação com os militares do Governo etíope surge após as forças de Tigray terem anunciado a conquista de mais duas cidades a cerca de 400 quilómetros de Adis Abeba - Dessie e Kombolcha – e indicado que planeiam avançar em direção a Kemise, uma cidade a cerca de 325 quilómetros da capital.



TPLF aproxima-se de Adis Abeba

As forças do Tigray afirmaram ter atacado e assumido o controlo de várias cidades nos últimos dias, incluindo as cidades estratégicas de Dessie e Kombolcha na região de Amhara, sugerindo que estarão a aproximar-se da capital etíope.





"A cidade de Dessie está sob o controlo total das nossas forças", fez saber o porta-voz da TPLF, Kindeya Gebrehiwot, numa mensagem colocada no Twitter entretanto desmentida pelo governo da Etiópia.



"Dessie e os arredores da cidade ainda estão nas mãos das nossas forças de segurança", escreveu o departamento de comunicações do governo etíope na sua página do Facebook.





"Temos de garantir que o cerco ao Tigray seja desfeito", disse o porta-voz da TPLF, Getachew Reda, à comunicação social. "Temos de garantir que os nossos filhos não morrem à fome. Temos que nos certificar de que há acesso a comida, por isso faremos o que for preciso para garantir que este cerco acabe. Se avançar para Adis Abeba é o que precisamos para acabar com o cerco, então é o que faremos".



A conquista de Kombolcha, que fica junto de uma das principais estradas que liga a capital do país ao porto de Djibuti, seria uma vitória estratégica para os combatentes do Tigray.



William Davison, analista no International Crisis Group, afirmou à Aljazeera que esta estrada é "absolutamente vital para a economia nacional".



"Se as forças do Tigray conseguirem controlar aquele acesso, podem aumentar a pressão sobre o Governo federal ao restringir o fluxo de comércio", explicou. "Além disso, é um local favorável à criação de um corredor humanitário para levar bens essenciais de Djibouti diretamente para Tigray, contornando o Governo federal e fornecendo, portanto, ajuda humanitária necessária para Tigray".



O diretor do serviço de comunicações do Governo, Legesse Tulu, contrariou as afirmações de que a TPLF assumiu o controlo das duas cidades do norte da Etiópia, alegando que os militares etíopes continuavam a lutar para manter o controlo da região.