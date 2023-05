Crise humanitária no Sudão. Continuam a sair do país milhares de pessoas

Foto: Ministério da Defesa russa via EPA

O alerta é do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados.

Mais de 800 mil pessoas podem vir a fugir do Sudão. Desde o início do conflito, a 15 de abril, mais de 70 mil saíram para os países vizinhos numa altura em que se contam centenas de vítimas mortais.