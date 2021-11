Crise migratória. Mantém-se tensão entre a União Europeia e a Bielorrússia

Em contrapartida a Alemanha tinha que criar um corredor humanitário para acolher os 2 mil migrantes que estão há mais de duas semanas na fronteira com a Polónia.



A Europa acusa a Bielorrússia de criar artificialmente a actual crise migratória ao atrair pessoas, sobretudo do médio oriente, com a promessa de entrada fácil da Europa - uma retaliação às sanções impostas pela União Europeia ao regime de Lukashenko.