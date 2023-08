Onze pessoas morreram no naufrágio de um barco de migrantes, ao largo da Tunísia. É um balanço ainda provisório, já que outras 40 pessoas estão desaparecidas.

Este foi um de três naufrágios ocorridos no fim de semana.



Os outros ocorreram nas proximidades da iIlha de Lampedusa, em Itália, onde 57 pessoas provenientes da África Subsaariana terão perdido a vida.



As buscas por sobreviventes continuam. Até ao momento, apenas dois foram resgatados com vida.