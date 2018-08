Crise na Venezuela conduz a êxodo para vizinhos da América Latina

O Presidente do Brasil está a considerar distribuir senhas na fronteira do Brasil com a Venezuela para controlar o número de pessoas que entram no país.



"Entram 700 a 800 pessoas por dia [na fronteira do Brasil com a Venezuela em Roraima]. Pensamos em colocar senha para entrar 100, 150 até 200 pessoas por dia e organizar um pouco mais essas entradas", disse o Presidente brasileiro à Rádio Jornal de Pernambuco.



É uma solução possível para resolver as dificuldades criadas com a chegada em massa de pessoas, que passam por áreas como a “vacinação e a organização”.





O estado de Roraima, um dos mais pobres do Brasil, é a principal rota utilizada pelos migrantes que fogem da grave crise política, económica e social na Venezuela. Há 10 dias, os acampamentos dos migrantes na cidade de Pacaraima foram queimados e 1200 pessoas foram forçadas a regressar à Venezuela.









"É inadmissível o que está acontecendo lá [na Venezuela]. Isto está colocando em desarmonia o próprio continente sul-americano. Tenho falado com o Presidente da Colômbia, Peru e do Equador que têm milhares de refugiados. Eu disse que é preciso modificar aquele clima da Venezuela", defendeu o Presidente do Brasil, que quer tentar travar o impacto da crise em Caracas nos países vizinhos.

Mais de um milhão e meio de migrantes

Para fugir da pobreza, da hiperinflação e do colapso dos serviços públicos, mais de milhão e meio de venezuelanos deixou o país nos últimos três anos, de acordo com as Nações Unidas. Noventa por cento vão para os países da América Latina.





Emergência médica no Peru

Maduro convida ao regresso

O transporte de refugiados para outros Estados, uma medida que Michel Temer chama de “interiorização”, é outro dos cenários possíveis.Na sequência do aumento da violência, o Presidente brasileiro autorizou o envio das Forças Armadas para garantir a segurança no estado fronteiriço até 12 de setembro. Temer também endureceu o discurso em relação a Caracas e responsabilizou Nicolás Maduro pela crise migratória.A solução ideal para Michel Temer seria enviar ajuda humanitária para a Venezuela, mas a ideia foi rejeitada por Nicolás Maduro."Há um ano e meio propusemos ajuda humanitária, alimentos, remédios e o Governo [da Venezuela] recusou. O Governo recusou lá e os venezuelanos vêm para cá (...) O ideal para nós era que eles recebessem nossa ajuda humanitária e lá [na Venezuela] pudessem permanecer", afirmou.Nos últimos dois anos mais de 56 mil venezuelanos pediram refúgio ao Brasil, de acordo com dados do Governo.A vizinha Colômbia é o principal destino, tendo recebido cerca de um milhão de pessoas. Quatrocentas mil escolheram o Peru, embora apenas 178 mil tenham autorização de residência ou feito o pedido de registo.A amplitude do fluxo migratório levou as autoridades de Bogotá e Lima a criar uma base de dados comum sobre os migrantes.O ministro colombiano dos Negócios Estrangeiros apelou a uma resposta conjunta para enfrentar o desafio. Nesse sentido, estiveram reunidos em Bogotá altos representantes do Brasil, Peru e Colômbia com a pasta da Imigração. Na próxima semana, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Colômbia e do Equador encontrar-se em Quito.O Peru e o Equador começaram, sábado, a pedir passaporte aos venezuelanos, em voz dos bilhetes de identidade. No primeiro dia da aplicação da medida, o Peru registou uma queda no número de entradas, no total de 1.630. No entanto, centenas de venezuelanos entraram sem passaporte através do pedido de asilo.Lima também reduziu o prazo para os migrantes venezuelanos pedirem o visto de residência temporário, que lhes permite procurar emprego no Peru.Esta semana, as Nações Unidas admitiram que a fuga em massa de venezuelanos para os países vizinhos está a criar um “momento de crise” comparável ao que se vive no Mediterrâneo.A crise venezuelana pode agudizar ainda mais o fluxo migratório nas próximas semanas.O Peru declarou 60 dias de emergência médica nas duas províncias junto à fronteira Norte, uma vez que a escalada do número de venezuelanos cria “perigo eminente” para a saúde e condições sanitárias.As autoridades de saúde já tinham revelado preocupação com a possibilidade de propagação de doenças como o sarampo e a malária entre os migrantes."Eu digo aos venezuelanos (...) que desejam escapar da escravidão económica: parem de lavar latrinas no estrangeiro e voltem a morar na sua pátria!", declarou o presidente da Venezuela na noite de terça-feira em direto na rádio e televisão.O apelo de Nicolás Maduro visa conter a fuga em massa de venezuelanos, que considera resultar de "uma campanha da direita” e dirige-se em particular aos que escolheram o Peru para residir. Caracas anunciou que 89 cidadãos regressaram do Peru depois de terem sofrido um “tratamento cruel”. “Tudo o que encontraram em Lima foi racismo, desdém e perseguição”, apontou Maduro.Esta declaração é vista por ativistas venezuelanos, migrantes no Peru, como um golpe de publicidade. O Ministério peruano dos Negócios Estrangeiros recusou comentar as declarações de Nicolás Maduro.O presidente da Venezuela espera que mais migrantes regressem, na sequência de um plano de medidas económicas, que entrou em vigor na semana passada.