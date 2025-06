Crise no PSOE. Sánchez pede auditoria às contas do partido mas descarta eleições antecipadas

(em atualuzação)



Nos últimos meses, têm sido revelados vários casos de alegado tráfico de influências e corrupção a envolverem um antigo ministro dos transportes de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos.



Esta quinta-feira ficou a saber-se que Santos Cerdán, o número três do PSOE, também está envolvido. Santos Cérdan já anunciou que vai resignar à câmara baixa do Parlamento e ao cargo de secretário de organização do partido.



"Nunca deveríamos ter confiado nele. Até hoje, estava convencido da sua integridade", afirmou Pedro Sánchez sobre Cérdan.



O presidente do Governo espanhol pediu perdão “aos cidadãos” e anunciou uma auditoria externa às contas do partido para “eliminar qualquer sombra de dúvida” que os cidadãos possam ter.



No entanto, Sánchez não abre a porta a uma eventual marcação de eleições antecipadas. “Agora, o que Espanha necessita é de estabilidade”, apontou.



O líder da oposição, Alberto Núñez Feijóo (PP), considerou que o caso tem “gravidade extrema” mas descartou, para já, a apresentação de uma moção de censura.



“Não nos vamos precipitar nem improvisar”, afirmou.