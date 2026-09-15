Crise no Supremo brasileiro. Juízes decidem hoje se vão investigar Alexandre de Moraes

Em causa estão alegadas ligações ao banqueiro Daniel Vorcaro, um empresário acusado de liderar uma fraude de milhares de milhões de euros.A mulher do juiz tinha um contrato de consultoria de 21 milhões de euros com o Banco Master que, entretanto, entrou em falência.O caso chega ao Supremo em plena campanha para as Presidenciais e ameaça aumentar ainda mais a tensão política no Brasil.