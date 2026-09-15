Crise no Supremo brasileiro. Juízes decidem hoje se vão investigar Alexandre de Moraes

Crise no Supremo brasileiro. Juízes decidem hoje se vão investigar Alexandre de Moraes

Para hoje foi convocada uma sessão extraordinária para discutir o tema. O caso chega ao Supremo em plena campanha para as Presidenciais e ameaça aumentar ainda mais a tensão política no Brasil.

RTP /

Foto: Adriano Machado - Reuters

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Os juízes decidem hoje se vão investigar Alexandre de Moraes, um dos magistrados mais influentes do país.

As audiências serão transmitidas em direto, em nome da transparência.



Em causa estão alegadas ligações ao banqueiro Daniel Vorcaro, um empresário acusado de liderar uma fraude de milhares de milhões de euros.

A mulher do juiz tinha um contrato de consultoria de 21 milhões de euros com o Banco Master que, entretanto, entrou em falência.

O caso chega ao Supremo em plena campanha para as Presidenciais e ameaça aumentar ainda mais a tensão política no Brasil.
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