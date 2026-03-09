Croácia limita preço máximo de venda dos combustíveis a partir de terça-feira
A Croácia anunciou hoje que limitará o preço máximo de venda dos combustíveis a partir de terça-feira, durante as próximas duas semanas, para 1,50 euros por litro para a gasolina Eurosuper e 1,55 euros para o diesel.
A gasolina Eurosuper, cujo preço é atualmente 1,46 euros por litro, custará a partir de amanhã 1,50 euros, enquanto sem as medidas governamentais, custaria 1,55 euros, destacou o primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic.
O eurodiesel subirá do atual preço de 1,48 euros para 1,55 euros por litro, enquanto sem a medida anunciada hoje, custaria 1,72 euros por litro.
Devido à escalada da guerra no Médio Oriente, os preços do petróleo subiram até agora mais de 25%.
Ao apresentar esta limitação dos preços dos combustíveis, o primeiro-ministro croata disse que o seu objetivo é a segurança do fornecimento e preços mais acessíveis para os cidadãos e as empresas da Croácia.
Esta medida nas próximas duas semanas custará ao Estado croata cerca de dois milhões de euros.