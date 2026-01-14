Croácia retoma serviço militar obrigatório: jovens começam a ser convocados por carta





As ordens de recrutamento foram divulgadas pela Deutsche Welle. A Croácia aboliu o serviço militar obrigatório em 2008, um ano antes de o país aderir à Nato. Na altura, a ideia era profissionalizar as forças armadas e abandonar o sistema de serviço militar obrigatório.

Croácia integra tendência mais alargada

Os casos da Eslovénia e da Sérvia

Receios de armar os Balcãs não se justificam, diz especialista





Edição e Tradução - Joana Bénard da Costa - RTP

Agora, sobretudoEm 2022, um drone, presumivelmente ucraniano, despenhou-se em Zagreb. Não causou grandes danos, mas o incidente suscitou um debate sério.Consciente do facto de o exército ter apenas 15.000 soldados no ativo, o governo croata propôs a reintrodução do serviço militar obrigatório para os jovens após o ensino secundário, antes das eleições parlamentares de 2024. O ministro da Defesa, Ivan Anušić, afirmou na altura que isso ajudaria os jovens a mudar "maus hábitos" e a prepararem-se para "qualquer grande ameaça".As. Após as eleições, a Comunidade Democrática Croata (HDZ) de Anušič, no poder, começou a pôr em prática esta política. As leis necessárias foram aprovadas no Parlamento em outubro passado sem grandes problemas, com 84 deputados a votar a favor e apenas 11 contra.O Ministério da Defesa rapidamente reuniu o primeiro grupo de recrutas. Tudo isto se passou sem grandes protestos, ao contrário do que aconteceu na Alemanha, por exemplo, onde os jovens se manifestaram contra a introdução do serviço militar obrigatório."Não vejo quaisquer problemas relacionados com o recrutamento", comentou Gordan Akrap, vice-reitor da Universidade Croata de Defesa e Segurança Franjo Tudjman. "Haverá mais pessoas que vão querer fazer parte deste projeto do que as que podemos aceitar neste momento, porque o número é limitado", acrescentou.Contra alguns críticos do serviço militar, Akrap foi claro. "", afirmou.Os. Talvez alguns se sintam aliviados pelo facto do serviço militar ter a duração de apenas dois meses.A reintrodução do serviço militar obrigatório na Croácia faz parte de uma tendência mais ampla nos países que emergiram da antiga Jugoslávia.Durante o socialismo, os jovens tinham de servir no Exército Popular da Jugoslávia durante um ano, o que deu origem a uma força de combate considerável. Imediatamente antes do sangrento desmembramento do país, nos anos 90, os recrutas constituíam dois terços das forças terrestres, juntamente com um milhão de reservistas.Os Estados independentes criados pela desagregação da Jugoslávia aboliram gradualmente o serviço militar obrigatório. A Eslovénia foi o primeiro a fazê-lo, em 2003, enquanto na Sérvia os últimos recrutas concluíram o serviço militar em 2010. Com a promessa - e, no caso da Eslovénia e da Croácia, com a concretização - da adesão à União Europeia, parecia não haver necessidade de um grande exército para realizar, sequer, alguns meses de formação militar para os jovens.O estado de espírito já tinha começado a mudar antes da invasão russa em grande escala da Ucrânia. Os partidos eslovenos, que formaram um novo governo nacional-conservador em 2020, incluíram a reintrodução do serviço militar no seu acordo de coligação. O então primeiro-ministro Janez Janša ganhou destaque em 1991, durante a guerra de dez dias pela independência da Eslovénia, como ministro da defesa.Segundo Janša, as forças armadas do país, com apenas 7.000 efetivos, já não são capazes de defender o país de ataques. Queixou-se também de que os jovens não sabem manusear as armas. O atual governo de centro-esquerda não aceitou a ideia, mas o país enfrenta eleições parlamentares em março e o Partido Democrático Esloveno (SDS) de Janša está à frente nas sondagens.Na Sérvia, há anos que o Governo fala da possibilidade de reintroduzir a taxa, o que até agora não aconteceu, mas isso pode mudar este ano. O ministro da Defesa, Bratislav Gašić, diz que a proposta legislativa será apresentada em breve ao parlamento.À medida que os países da região aumentam as despesas militares e tentam aumentar o número de tropas, coloca-se a questão de saber se o resto da Europa deve preocupar-se com a situação nos Balcãs, que foram palco de uma grande guerra civil na década de 1990.Toby Vogel, do grupo de reflexão do Conselho para a Política de Democratização, com sede em Berlim, considera que o potencial para um verdadeiro conflito continua a ser baixo. "O aspeto militar de tudo isto é uma questão de preparação, não de planeamento concreto e muito menos de planeamento ofensivo. "", afirma."Numa situação em que o ambiente geral é marcado pela instabilidade e pela imprevisibilidade, penso que os governos estão a agir de forma bastante sensata, tomando algumas medidas de precaução e lançando as bases para uma abordagem estratégica mais forte das relações internacionais.", adverte Vogel.CTK, srk / 14 janeiro 2026 10:22 GMT