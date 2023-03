Crufts 2023. Birmingham reúne mais de 24 mil cães

A grande competição mundial está a ser marcada por dias de neve e os donos trazem os animais de estimação trajados a condizer com as baixas temperaturas de quatro graus negativos.





Molly Darlington - Reuters







Macacões coloridos, gorros, impermeáveis, botas de chuva são alguns dos acessórios que protegem os cães enquanto esperam para se apresentarem perante o júri.





Molly Darlington - Reuters





Mais de 24 mil cães de 48 países participam durante quatro dias no Crufts 2023, no National Exhibition Centre (NEC) em Birmingham.







Após a interrupção da pandemia por covid-19, os organizadores dizem que a "icônica exposição de cães está de volta com muita vivacidade” após um evento reduzido no ano passado.



Setter Irlandês | Molly Darlington - Reuters





Bill Lambert, coordenador de saúde e bem-estar do The Kennel Club, realça que, embora seja uma exposição de cães, este evento também pretende “educar o público”.



“Estamos realmente a apoiar cães felizes e saudáveis ​​com bons donos”, sublinhou Lambert.



Old English Sheepdog ou bobtail | Molly Darlington - Reuters





A raça individual mais popular deste ano são Labradores Retrievers, representados por mais de 500 animais.







Pela primeira vez, a classe Bavarian Mountain Hound estará presente nesta mostra.







O canino que superar provas de agilidade, obediência com maior elegância será vencedor e premiado como Best In Show no próximo domingo.