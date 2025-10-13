Cruz Vermelha apoia cerca de 500 pessoas afetadas por inundações na Catalunha

A organização referiu nas redes sociais que um camião já partiu do Centro Humanitário da Catalunha para distribuir 450 cobertores, 150 colchões e quase dois mil litros de água às 500 pessoas acolhidas em abrigos e instalações municipais.

Mais de 200 pessoas estão a pernoitar num abrigo montado pela Câmara Municipal de Amposta, no sul da região de Tarragona, após terem sido surpreendidas por cortes de trânsito no delta do rio Ebro.

A Cruz Vermelha informou ainda que está a cuidar de mais 50 pessoas alojadas no pavilhão municipal de Ulldecona, apenas acessível a partir de Vinaròs, em Castellón.

A agência meteorológica da Catalinha referiu esta noite que vários postos nas regiões de Baix Ebre e Montsià ultrapassaram os 100 litros de chuva por metro quadrado acumulados desde as 21:00 de sábado (20:00 em Lisboa), incluindo 271,9 litros em Mas de Barberans.

A linha de emergência regional atendeu 1.757 chamadas relacionadas com 1.311 ocorrências devido às frotes chuvas, 80,48% das quais na região de Montsià.

As chuvas provocaram o transbordo de ribeiros, arrastando veículos, contentores e equipamentos urbanos, e elevando o nível da água nas ruas de alguns municípios, como La Ràpita, até um metro e meio de altura, inundando caves e parques de estacionamento.

O governo da Catalunha, Espanha, declarou no domingo situação de emergência em cinco regiões do sul, por causa das chuvas fortes, pedindo aos cidadãos para que fiquem em casa hoje, ao mesmo tempo que suspendeu a atividade escolar.

Ao declarar situação de emergência, o governo da Catalunha poderá solicitar a ajuda da Unidade Militar de Emergência, em caso de necessidade, para fazer face ao mau tempo.

Como medida de precaução, por causa da passagem da tempestade Alice e das chuvas fortes associadas, o governo catalão suspendeu as aulas nas escolas e institutos hoje em várias regiões, nomeadamente Tarragona, Montsià, Baix Ebre e Baix Camp.

Numa mensagem nas redes sociais, o presidente do Governo da Catalunha, Salvador Illa, apelou aos cidadãos para evitarem viagens desnecessárias, trabalharem remotamente sempre que possível e seguirem as instruções dos serviços de emergência.

De acordo com a agência de notícias France-Presse, o aeroporto de Ibiza, ilha ao largo da região de Valência, chegou a ter a atividade interrompida por causa do mau tempo, no sábado.