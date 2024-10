No Líbano, a assistência às vítimas dos bombardeamentos israelitas é uma tarefa difícil e que também envolve riscos elevados.

A Cruz Vermelha Libanesa está no terreno e movimenta-se com mais facilidade do que outras instituições de socorro que têm ligações aos partidos xiitas, Hezbollah e Amal.



Reportagem dos enviados especiais da RTP ao Líbano, José Manuel Rosendo e Sérgio Ramos.