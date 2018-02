Cruz Vermelha Portuguesa confirma dificuldades na Síria

Foto: Reuters

O secretário-geral da Cruz Vermelha Portuguesa espera, no entanto, que a situação comece a melhorar para que a ajuda humanitária chegue à população.



Numa conversa com o jornalista Miguel Bastos, Alexandre Abrantes diz que as notícias

que lhe chegam do terreno dão conta de que permanecem as dificuldades para retirar os feridos das zonas de combate.



Este responsável considera que a maior dificuldade para que tal aconteça tem sido o número de fações em confronto no terreno.



A Cruz Vermelha Portuguesa está a pedir donativos para ajudar a população síria, através do Fundo de emergência. Pode-se obter mais informação no site da Cruz Vermelha Portuguesa.