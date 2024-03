Cruz Vermelha Russa acusada de estar ligada à máquina de guerra de Putin na Ucrânia

Vários documentos saídos do Kremlin - partilhados com um consórcio de meios de comunicação - mostram como Putin “transformou a Cruz Vermelha numa ferramenta de propaganda e guerra”.Entre as provas presentes nestes documentos, partilhados nomeadamente pela(uma plataforma de investigação da Polónia), está o papel do presidente da Cruz Vermelha Russa (RRC) numa organização “patriótica” pró-Putin, a participação da RRC no treino militar para crianças e o plano do Kremlin de substituir o trabalho da Cruz Vermelha internacional no território ocupado pela Rússia na Ucrânia por “organizações fantoche” da Cruz Vermelha.Em resposta a estas alegações, o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) disse que Savchuk, “até onde sabemos”, não atua na ONF desde março de 2022 e não é mais membro da organização.No entanto, os documentos mostram que ainda em janeiro deste ano Savchuk assinou um memorando de entendimento entre o RRC e o Artek, um acampamento infantil na Crimeia que foi alvo de sanções do Ocidente pelo seu envolvimento na “reeducação patriótica” de crianças ucranianas raptadas.Para além de Savchuk, os documentos revelam também que há outras figuras importantes da RRC que fizeram declarações de apoio à guerra após a invasão russa da Ucrânia.

Os movimentos nacionais da Cruz Vermelha trabalham frequentemente em conjunto com estruturas governamentais na resposta a crises, mas todos estão alegadamente vinculados aos princípios da Cruz Vermelha de “neutralidade, imparcialidade e independência”.

, dado que existem várias fotografias de funcionários da RRC com coletes da Cruz Vermelha em treinos militares para jovens russos, onde crianças a partir dos oito anos aprendem a usar armas.Uma das fotografias mostra várias crianças, durante um treino militar em Moscovo, ao lado de funcionários da Cruz Vermelha comsobre a mesa à sua frente.A RRC e o CICV não responderam a questões específicas sobre as imagens, mas logo após uma investigação dos meios de comunicação, as fotografias foram removidas dos respetivosSegundo a, a Cruz Vermelha Russa recebeu 6,7 milhões de euros do Orçamento do Estado da Rússia para facilitar o estabelecimento destas novas ramificações do RRC no Donbass e em regiões ucranianas que o Kemlin se refere como “territórios libertados”.Para além disso, apenas o Comité Internacional da Cruz Vermelha está autorizado a operar em zonas de conflito.

Federação Internacional diz estar a “investigar de perto”

Perante todas estas revelações, a Federação Internacional da Cruz Vermelha (FICV) está a ser pressionada a tomar medidas contra a RRC.O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Suécia – outro financiador importante da FICV – afirmou, em comunicado, que tem estado em contacto com a FICV desde a publicação dos documentos “para discutir as questões levantadas juntamente com outros financiadores”.O Governo britânico também disse estar a acompanhar a situação. “Foi-nos garantido que nenhuma da nossa ajuda foi canalizada para [a Cruz Vermelha Russa] em 2022, ou em qualquer momento desde a invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, acrescentando que o Governo britânico está a aguardar o resultado das investigações da Cruz Vermelha sobre estas alegações.A FICV, um órgão que reúne 191 sociedades nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, tem o poder de tomar medidas disciplinares ou suspender a adesão a sociedades nacionais que violem os princípios da Cruz Vermelha. No entanto, para serem colocadas ações disciplinares contra a RRC, é preciso ser iniciada uma investigação do conselho de conformidade da IFRC, o que ainda não aconteceu.