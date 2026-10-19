Cuba condena "circo patético de Miami" após mandado de detenção contra ex-PR Raúl Castro

"A ação repreensível contra o General do Exército esta manhã num circo patético de Miami, com um passado eleitoral, não tem, nem alguma vez terá, o menor sentido legal e muito menos prática", disse o Presidente na rede social X.

Diaz-Canel salientou que "esta manobra de vestuário legal feita por políticos anti-cubanos contra Raúl e contra Cuba" merece uma "condenação firme".

Para o líder cubano, a medida "faz parte do entusiasmo agressivo" dos Estados Unidos contra a ilha e "responde aos obstáculos tentando justificar o bloqueio e a punição coletiva" contra o povo cubano.

O Ministério Público da Florida (EUA) anunciou ter conseguido um mandado de detenção contra o ex-presidente Raúl Castro (2008-2018), por conspiração para cometer homicídio em primeiro grau pelo abate, em 1996, de dois pequenos aviões pertencentes a uma organização humanitária, disse o procurador-geral do estado, James Uthmeier.

Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros cubano, Bruno Rodriguez, descreveu esta ação como uma "nova manobra estéril dos políticos anti-cubanos do sul da Florida" e alertou que "sustenta a máquina agressiva da qual tantos viveram durante décadas, aproveitando-se da corrupção do sistema político dos EUA".

O chefe da diplomacia da ilha acusou políticos da Florida de "refletirem a podridão política e o colapso moral com que um grupo de parasitas engana e engana os seus seguidores para que continuem a contribuir com cobranças e financiamento".

O mandado contra Raul Castro foi emitido depois de Uthmeier, no ano passado, ter ordenado a reabertura da investigação sobre o envolvimento de Castro no ataque que matou quatro pessoas, quando ele era então ministro das Forças Armadas Revolucionárias (FAR).

Castro foi também formalmente acusado em maio passado pelo tribunal federal dos EUA pelo seu alegado envolvimento nos eventos, incluindo acusações de homicídio e conspiração para matar cidadãos norte-americanos

Cuba e os Estados Unidos estão a atravessar o seu momento mais tenso em décadas, marcado por uma grave crise interna na ilha e uma política de "máxima pressão" por parte de Washington desde o início de 2026, primeiro com um bloqueio petrolífero e sanções desde maio que preocupam empresas estrangeiras.