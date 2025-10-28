Cuba prepara-se para receber furacão Melissa

O furacão Melissa deve atingir também Cuba, nas próximas horas. O governo do país já mobilizou as forças armadas para operações de recuperação, resgate e limpeza.

As autoridades emitiram alertas e apelaram aos cidadãos que se preparassem para o que aí vem.



À semelhança da Jamaica, este deverá ser o furacão mais forte da história recente a atingir Cuba.



Escolas e os serviços públicos foram encerrados, as equipas de emergência estão alerta.