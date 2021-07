Cuba. Protestos terminam em confrontos com a polícia

As manifestações anti governo são muito pouco comuns, em Cuba. A BBC refere que são os maiores protestos na ilha em 60 anos.



As manifestações foram transmitidas ao vivo por vários dos participantes, nas redes sociais.



Pediram à comunidade internacional alimentos e remédios.



Exigem ao regime que abra um canal para viabilizar a chegada da ajuda.



A crise económica que atravessa a ilha agravou-se com a pandemia, que nos últimos três dias registou o maior número de contágios e mortes.



O Presidente do país, apelou aos cubanos afetos ao governo para defenderem a revolução com a própria vida.