Cuba recebe mais de 750 toneladas de óleo vegetal doadas pela Rússia

Este lote foi financiado pelo Ministério da Defesa Civil, Emergências e Eliminação das Consequências de Catástrofes Naturais da Rússia, através de uma contribuição bienal de quatro milhões de dólares (3,55 milhões de euros) correspondente ao período de 2025-2026, noticiou na sexta-feira a agência Prensa Latina.

A agência indicou ainda que o PMA tem atuado como "canal multilateral central" através do qual estas doações chegam ao país, coordenando com o Governo cubano a distribuição da ajuda aos grupos mais vulneráveis.

Na cerimónia de entrega da doação, o vice-primeiro-ministro e ministro do Comércio Externo e do Investimento Estrangeiro, Oscar Pérez-Oliva, destacou "o apoio permanente" da Rússia ao povo cubano.

O embaixador da Rússia na ilha, Víktor Koronelli, afirmou que esta ajuda é "mais uma demonstração dos laços históricos de amizade e solidariedade" entre Moscovo e Havana.

A doação, "além de ser um gesto simbólico, será de grande importância neste momento difícil que Cuba está a atravessar, em resultado do recrudescimento sem precedentes do bloqueio económico-comercial e financeiro e do cerco energético, impostos pelo Governo dos Estados Unidos", salientou o diplomata.

Este lote será destinado aos setores vulneráveis da população cubana, como crianças, idosos e mulheres grávidas, precisou um comunicado da embaixada russa.

Na nota, recorda-se ainda que, em 2025, a Rússia, em cooperação com o PMA das Nações Unidas, entregou a Cuba carregamentos semelhantes de óleo de girassol, totalizando mais de 800 toneladas.

As doações de bens essenciais a Cuba surgem no contexto da profunda crise económica que a ilha atravessa, atribuída tanto a políticas internas fracassadas como às sanções norte-americanas, que provocaram escassez de alimentos, combustível e medicamentos, uma inflação galopante, cortes de energia prolongados e uma crescente dolarização.