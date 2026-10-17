Cuba recebe mais de 750 toneladas de óleo vegetal doadas pela Rússia
Mais de 750 toneladas de óleo de girassol chegaram a Havana provenientes da Rússia, com destino às reservas para respostas de emergência do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM) em Cuba, informaram os meios de comunicação estatais.
Este lote foi financiado pelo Ministério da Defesa Civil, Emergências e Eliminação das Consequências de Catástrofes Naturais da Rússia, através de uma contribuição bienal de quatro milhões de dólares (3,55 milhões de euros) correspondente ao período de 2025-2026, noticiou na sexta-feira a agência Prensa Latina.
A agência indicou ainda que o PMA tem atuado como "canal multilateral central" através do qual estas doações chegam ao país, coordenando com o Governo cubano a distribuição da ajuda aos grupos mais vulneráveis.
Na cerimónia de entrega da doação, o vice-primeiro-ministro e ministro do Comércio Externo e do Investimento Estrangeiro, Oscar Pérez-Oliva, destacou "o apoio permanente" da Rússia ao povo cubano.
O embaixador da Rússia na ilha, Víktor Koronelli, afirmou que esta ajuda é "mais uma demonstração dos laços históricos de amizade e solidariedade" entre Moscovo e Havana.
A doação, "além de ser um gesto simbólico, será de grande importância neste momento difícil que Cuba está a atravessar, em resultado do recrudescimento sem precedentes do bloqueio económico-comercial e financeiro e do cerco energético, impostos pelo Governo dos Estados Unidos", salientou o diplomata.
Este lote será destinado aos setores vulneráveis da população cubana, como crianças, idosos e mulheres grávidas, precisou um comunicado da embaixada russa.
Na nota, recorda-se ainda que, em 2025, a Rússia, em cooperação com o PMA das Nações Unidas, entregou a Cuba carregamentos semelhantes de óleo de girassol, totalizando mais de 800 toneladas.
As doações de bens essenciais a Cuba surgem no contexto da profunda crise económica que a ilha atravessa, atribuída tanto a políticas internas fracassadas como às sanções norte-americanas, que provocaram escassez de alimentos, combustível e medicamentos, uma inflação galopante, cortes de energia prolongados e uma crescente dolarização.