Cuba regista um milhão de visitantes e recupera economia

O anúncio foi feito pelo diretor do Mintur, Juan Carlos García Granda, no âmbito da Feira Internacional de Turismo (FITCuba 2023), que está a decorrer em Havana até sexta-feira.

García Granda disse que este número indica que a ilha está no caminho da recuperação do setor do turismo após a pandemia de covid-19, e apesar "dos obstáculos e limitações" que o país enfrenta, segundo os meios de comunicação estatais.

A FITcuba 2023, a maior bolsa de turismo de Cuba, dedicada na sua 41.ª edição ao tema da Cultura e do Património, aposta na recuperação turística para oxigenar a economia em declínio da ilha, que atravessa uma das piores crises das últimas décadas e que afetou um setor-chave, que pesa no Produto Interno Bruto (PIB) e nas receitas de divisas.

Na véspera, o ministro cubano reconheceu, em declarações à imprensa, que "a recuperação do turismo tem sido difícil" devido às sanções económicas dos Estados Unidos e à queda do mercado europeu.

Cuba recebeu 1,6 milhões de viajantes internacionais em 2022.

Em 2021, as chegadas de visitantes à ilha foram de 356.470, muito longe dos níveis pré-covid-19 de 2019 (4,2 milhões) e 2018 (4,6 milhões), o que causou uma queda drástica para o segundo motor da economia cubana e a sua terceira maior fonte de divisas, atrás dos serviços profissionais e das remessas.

Cuba estabeleceu o objetivo de alcançar 3,5 milhões de turistas internacionais até 2023, uma meta que as autoridades do setor reconhecem ser "muito alta".