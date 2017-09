Cuba resiste ao maior furacão dos últimos cem anos

As regiões de Camaguey e Santa Clara foram as mais afectadas. Junto à costa as ondas chegaram a atingir 8 metros de altura e invadiram as ruas.



O primeiro balanço indica apenas danos materiais. Mais de um milhão de pessoas tiveram de ser deslocadas para zonas mais seguras.



Na passagem pelas Caraíbas, o Irma deixou um rasto de destruição quase total. Pelo menos 25 pessoas morreram.