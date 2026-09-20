Cuba restabelece rede elétrica após oitavo apagão geral do ano

"Embora o sistema de transmissão esteja energizado, continuam a ser graves as perturbações elétricas", afirmou na televisão nacional o chefe de operações do despacho de carga da UNE, Lisner Cruz.

O responsável explicou que, desta vez, "a interligação foi muito difícil e foi necessário fazê-la de forma sequencial", ou seja, energizando subestações em cada província para depois ligar toda a rede, "porque o país não dispõe de combustível para a produção termoelétrica".

Cruz detalhou que, "para interligar" o SEN, o país dispõe apenas "dos blocos térmicos e sistemas de produção com petróleo bruto e gás nacionais", além do contributo da energia fotovoltaica, que, neste caso, "foi afetada pelas condições meteorológicas".

O incidente generalizado desta sexta-feira começou com uma avaria grave numa linha de transmissão de 220 quilovolts que liga Matanzas a Cienfuegos, que provocou depois uma desconexão em cadeia agravada pela instabilidade das condições meteorológicas e pelo défice crónico de combustível, precisaram as autoridades do país caribenho.

O restabelecimento do SEN é um procedimento lento e trabalhoso que demora normalmente na ilha mais de 30 horas.

O objetivo deste processo é fazer chegar o mais rapidamente possível corrente suficiente às centrais termoelétricas do país, o pilar da produção de eletricidade em Cuba, para que estas possam produzir energia em grandes quantidades e satisfazer a procura.

Cuba sofreu, desde o início do ano, oito apagões gerais e 13 no total em dois anos de uma crise energética causada, em parte, pelo sistema elétrico obsoleto da rede do país, mas agravada desde janeiro pelo bloqueio petrolífero dos EUA, que interrompeu as importações de petróleo bruto para a ilha.

As relações entre os Estados Unidos e Cuba tornaram-se bastante tensas desde o início do ano, principalmente após a captura por Washington do presidente venezuelano Nicolás Maduro, aliado do governo cubano. A Venezuela era o principal fornecedor de petróleo de Cuba.