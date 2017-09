Cuba sobrevive ao "Irma" mas sofre devastação

Grande parte da cidade está sem eletricidade.



A marginal de Havana foi fustigada pela força do mar, empurrado pelo vento do Irma. As ondas atingiram os 11 metros e garnde parte da cidade ficou inundada.



Muitas ruas ficaram intransitáveis ou quase - depende do meio de transporte utilizado. De barcos a pranchas improvisadas, os habitantes de Havana tentaram continuar a vida.