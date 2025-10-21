Cúmplice de assassínio de candidato presidencial colombiano condenado a 21 anos de prisão

Segundo a acusação, Carlos Eduardo Mora Gonzalez admitiu a responsabilidade pelo atentado de 07 de junho na capital colombiana, Bogotá, contra o senador e opositor do governo de esquerda do Presidente Gustavo Petro.

Miguel Uribe foi baleado duas vezes na cabeça durante um comício em junho e morreu a 11 de agosto devido aos ferimentos, após ter sido submetido a várias cirurgias.

Gonzalez foi acusado de transportar o homicida, um adolescente de 15 anos, tendo admitido que recebeu cinco milhões de pesos (cerca de 663 euros) para participar no crime.

O condenado "conduziu e disponibilizou um veículo para reconhecimento prévio do local onde o crime foi cometido e transportou outras pessoas envolvidas no atentado", disse em comunicado o Ministério Público colombiano.