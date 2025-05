"Cumplicidade no genocídio dos palestinianos". Antigos vencedores e participantes querem Israel fora do Festival da Eurovisão

Foto: Majdi Fathi via Reuters Connect

Salvador Sobral e outros antigos vencedores e concorrentes do Festival da Canção da Eurovisão exigem a exclusão de Israel. Na carta divulgada esta terça-feira pelo coletivo Artists for Palestine UK e pelo Comité de Solidariedade com a Palestina, a emissora pública israelita é acusada de de ser cúmplice do genocídio de Israel contra os palestinianos em Gaza, bem como do regime de décadas de Apartheid e ocupação militar contra todo o povo palestiniano. Em Portugal crescem também os apelos para que a RTP pressione a EBU. São apelo de grupos solidários com a Palestina, de sindicatos e de membros da Comissão de Trabalhadores da RTP.