"Cumplicidade" ou "chega para lá"? Brigitte filmada a lançar as mãos à cara de Emmanuel Macron

Foto: Chalinee Thirasupa - Reuters

Um vídeo gravado por várias agências de notícias internacionais está a dar que falar. A imagem mostra as mãos de Brigitte Macron lançadas ao rosto do presidente francês, no interior do avião que os levou até Hanói, no Vietname. Ao perceber que a porta está aberta, Emmanuel Macron sorri e acena.