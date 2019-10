Curdos reclamam papel importante na morte Al-Baghdadi

Os curdos afirmaram terem tido um papel importante na morte do chefe do Estado Islâmico. O líder das Forças Democráticas Sírias revelou que foram os curdos a dar aos americanos a localização do esconderijo onde estava Abu Bakr Al-Baghdadi e que os curdos também ajudaram na identificação através de testes de ADN.