Curdos votam em referendo de independência no Iraque

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, afirmou no domingo que irá tomar "as medidas necessárias" para preservar a unidade do país e exigiu que a região autónoma do Curdistão entregue o controlo das suas fronteiras, entre as quais os aeroportos.



Al-Abadi também solicitou à comunidade internacional que trate "exclusivamente" com as autoridades de Bagdade as questões relacionadas com os postos fronteiriços e o petróleo.



No domingo, em Erbil, capital do Curdistão iraquiano e feudo do Presidente Massoud Barzani, afirmou que a parceria com Bagdade tinha falhado e apelou para a participação de todos os curdos na consulta pública.



O Irão já proibiu todos os voos com o Curdistão iraquiano a pedido de Bagdade e iniciou manobras militares perto da fronteira com o Curdistão, enquanto que a Turquia considerou o referendo uma "ameaça à segurança nacional" e alertou para eventuais consequências.



