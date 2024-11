"Czar das fronteiras". Donald Trump escolhe Tom Homan para controlar imigração

"Tenho o prazer de anunciar que o antigo diretor do ICE e defensor do controlo das fronteiras, Tom Homan, vai integrar a Administração Trump como responsável pelas fronteiras da nossa nação ("O Czar das Fronteiras"), incluindo a fronteira sul, a fronteira norte, toda a segurança marítima e aérea", escreveu Trump na sua rede Truth Social.



"Conheço o Tom há muito tempo e não há ninguém melhor para policiar e controlar as nossas fronteiras. Tom Homan será também responsável por todas as deportações de estrangeiros ilegais para os seus países de origem. Parabéns ao Tom. Não tenho dúvidas de que fará um trabalho fantástico e há muito esperado", acrescentou.











Homan foi diretor interino da agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE, na sigla em inglês) entre janeiro de 2017 e junho de 2018.







Agora, para além do novo cargo já anunciado, é também um forte candidato ao cargo de secretário de Segurança Interna. Trump prometeu lançar, no primeiro dia do segundo mandato, a maior operação de deportação de migrantes ilegais da história dos Estados Unidos.



Donald Trump fez do combate à imigração ilegal a principal bandeira da sua campanha, prometendo deportações em massa. Durante os últimos meses, o republicano elogiou frequentemente Homan e este demonstrou, por sua vez, o seu apoio ao então candidato.





A nomeação de Homan não carece de confirmação do Senado, a câmara alta do Parlamento dos Estados Unidos.





O presidente eleito tem estado a reunir-se com potenciais candidatos para servir na sua Administração antes da tomada de posse como presidente, a 20 de janeiro.

Embaixadora dos EUA na ONU



No domingo, Donald Trump ofereceu à deputada republicana Elise Stefanik o cargo de embaixadora dos EUA nas Nações Unidas.





"Tenho a honra de nomear a deputada Elise Stefanik para servir na minha Administração como embaixadora dos EUA nas Nações Unidas. Elise é uma lutadora pela América incrivelmente forte, tenaz e inteligente", disse Trump em declarações ao New York Post.



Stefanik confirmou entretanto que aceitou o convite. "Na minha conversa com o presidente Trump, expressei o quão profundamente honrada estava por aceitar a sua nomeação e transmiti a minha vontade de garantir o apoio dos meus colegas no Senado dos Estados Unidos", afirmou ao mesmo jornal.





A eventual nomeação de Stefanik terá de ser confirmada pelo Senado, a câmara alta do Congresso norte-americano.



Stefanik é atualmente a líder dos deputados republicanos na câmara baixa do Congresso, a Câmara dos Representantes.







Para além de Homam e Stefanik, Trump tinha já anunciado para a futura Administração o nome de Susie Wiles, arquiteta da campanha vitoriosa do republicano.



Trump sublinhou na quinta-feira que a sexagenária será a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de gabinete presidencial.