D. Américo Aguiar inicia visita a Israel

A visita para encontros com jovens israelitas e palestinianos acontece uma semana depois de Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, ter estado na Ucrânia, entre sábado e segunda-feira, onde contactou com jovens e famílias afetadas pela guerra após a invasão russa., disse na sexta-feira, antes de partir para Israel e depois de receber uma delegação do PS, chefiada pelo presidente do partido, Carlos César.O objetivo, anunciou, é dar ""."E decidimos dar este sinal, quer em relação à Ucrânia, quer em relação à terra santa, com especial significado. Sendo este evento exatamente um testemunho de Cristo vivo, não há nada como ir à terra do patrão para, de um modo especial, estarmos próximos destes jovens e dizer-lhes como era bom que um dia, numa JMJ não muito longínqua, nenhum jovem do mundo tivesse obstáculo para participar na JMJ", afirmou.