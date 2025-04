Da guerra de armas à guerra de tarifas. Trump recebe Netanyahu na Casa Branca

Espera-se que o primeiro-ministro israelita, depois de uma visita de quatro dias à Hungria de Viktor Orbán, procure persuadir o interlocutor norte-americano a fazer marcha-atrás nas tarifas.

Faixa de Gaza e Irão

Das 251 pessoas levadas como reféns pelo Hamas, a 7 de outubro de 2023, 58 permanecem na Faixa de Gaza, das quais 34 estarão já mortas, segundo o exército israelita.



c/ agências

, indicou o gabinete do primeiro-ministro israelita na véspera da deslocação deste aos Estados Unidos.Netanyahu é o primeiro líder a avistar-se com o presidente dos Estados Unidos desde que Donald Trump avançou com sucessivos pacotes de tarifas alfandegárias sobre grande parte dos produtos importados pelo seu país.Ao despedir-se de Budapeste, Benjamin Netanyahu deixou antever que as as discussões com Donald Trump vão passar pelo "regime aduaneiro que foi igualmente imposto a Israel"., frisou o governante israelita.Telavive ainda ensaiou medidas preventivas na passada terça-feira, na antecâmara do anúncio das tarifas de Trump, ao eliminar a totalidade das taxas aplicadas a um por cento das mercadorias norte-americanas - o derradeiro conjunto.Todavia,. O chefe do Governo do Estado hebraico vai procurar cimentar o apoio da Administração Trump neste capítulo, após ter retomado, a 18 de março, a ofensiva contra o movimento palestiniano. Isto a somar ao que Telavive descreve como a crescente "ameaça iraniana"., de acordo com o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza.Quanto ao Irão, Netanyahu irá também procurar capitalizar a posição de força já assumida por Trump, que, caso a via das conversações fracasse.No domingo, porém,