Dados da ONU. 2023 foi o ano mais mortífero da última década para os migrantes

O número registado em 2023 faz com que este seja o ano mais mortífero para os migrantes desde o início do Projeto Migrantes Desaparecidos, em 2014A nível regional, foram registados “números sem precedentes” de mortes de migrantes em África (1.866) e na Ásia (2.138). “Em África, a maioria destas mortes ocorreu no deserto do Saara e na rota marítima para as Ilhas Canárias. Na Ásia, foram registadas no ano passado centenas de mortes de refugiados afegãos e rohingyas que fugiram dos seus países de origem”, lê-se no comunicado da Organização Internacional para as Migrações (OIM).Pouco mais de metade das mortes no ano passado foram devido a afogamentos, nove por cento a acidentes de viação e sete por cento a violência.

“Necessidade urgente de medidas”

“Ao comemorarmos os dez anos do Projeto Migrantes Desaparecidos, primeiro lembramo-nos de todas as vidas perdidas”, disse o vice-diretor geral da OIM, Ugochi Daniels, citado no comunicado.“Cada um deles é uma terrível tragédia humana que afeta famílias e comunidades durante anos”, afirmou.A OIM destaca que as rotas de migração seguras e legais continuam a ser poucas, obrigando centenas de milhares de pessoas a arriscar a vida todos os anos em busca de melhores condições.O projeto Migrantes Desaparecidos da OIM, criado em 2014, é uma base de dados que regista mortes e desaparecimentos de migrantes. Desde a sua implementação, foram registados mais de 63 mil casos em todo o mundo, mas estima-se que o número real seja muito superior.