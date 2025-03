Dani Alves absolvido do crime de agressão sexual

Alves tinha sido considerado culpado do crime de agressão sexual a uma jovem numa discoteca de Barcelona, na noite de passagem de ano de 2022 para 2023. Foi preso preventivamente em janeiro de 2023 e permanceu detido mais de um ano. Dani Alves saiu depois de pagar um milhão de euros de fiança em março do ano passado.



O ex-jogador apresentou recurso e esta sexta-feira o Tribunal Superior da Catalunha anulou a decisão do tribunal de Barcelona.



O coletivo composto por quatro juízes - três mulheres e um homem - não partilha a convicção da instância que condenou Dani Alves e aponta na sentença uma série de imprecisões, inconsistências e contradições sobre os factos que afetam a decisão final. Entende também que faltou fiabilidade ao depoimento da vítima.



Com esta decisão, Dani Alves é absolvido e fica em liberdade.