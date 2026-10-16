Darwin assinala chegada de primeiros refugiados timorenses à Austrália

A placa foi inaugurada quinta-feira numa cerimónia que contou com a participação da vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Jesuína Maria Gomes, e a ministra do Comércio, Negócios e Relações com a Ásia do Governo do Território do Norte, Robyn Cahill.

A placa foi colocada em Stokes Hill Wharf, o local onde chegaram por via marítima mais de dois mil refugiados provenientes de Timor-Leste, que deixaram o país para fugir ao conflito e à instabilidade política.

Em agosto de 1975, a UDT (União Democrática Timorense) fez um golpe de Estado e a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) convocou uma insurreição popular, originando um conflito interno, que terminou com a vitória da Fretilin e a proclamação da independência do país, em novembro de 1975.

A Indonésia acabaria por ocupar o país em dezembro de 1975, durante 23 anos. Timor-Leste restaurou a independência em maio de 2002, depois da realização de um referendo em 1999, que pôs termo à ocupação indonésia.

Na cerimónia, em Darwin, a vice-ministra timorense agradeceu ao povo australiano o apoio e assistência dadas aos refugiados "num período difícil da história de Timor-Leste".

A inauguração da placa em Darwin integra, segundo o Governo timorense, um conjunto de iniciativas para assinalar os 50 anos da chegada dos refugiados de Timor-Leste à Austrália e cujo objetivo é preservar a memória histórica.