David Lammy vice-primeiro-ministro, deixa diplomacia britânica a Yvette Cooper

Lammy, que era o chefe da diplomacia desde a entrada em funções deste governo, em julho de 2024, passa também a tutelar a pasta da Justiça, de onde sai Shabana Mahmood para o Ministério do Interior.

Pat McFadden vai assumir o Ministério do Trabalho e Pensões, sucedendo a Liz Kendall, Steve Reed passa do Ambiente para a Habitação, e Peter Kyle, antes responsável pela Ciência, assume a Economia.

Liz Kendall sai do Ministério do Trabalho para a Ciência e Emma Reynolds, antes secretária de Estado das Finanças, assume o Ambiente.

Outras mudanças incluíram a saída do governo da ministra dos Assuntos Parlamentares Lucy Powell e o ministro para a Escócia Ian Murray.

A remodelação governamental foi forçada pela demissão hoje de Angela Rayner após ter admitido que pagou, por "erro", menos 40 mil libras (cerca de 46 mil euros no câmbio atual) de imposto de selo do que devia na compra de uma casa.

"Aceito que não segui os mais altos princípios na minha recente aquisição imobiliária. Lamento profundamente a minha decisão de não solicitar aconselhamento fiscal adicional, tendo em conta a minha posição como ministra da Habitação e a complexidade da minha situação familiar. Assumo total responsabilidade por este erro", afirmou.

Em resposta, o primeiro-ministro, Keir Starmer, manifestou-se "triste" por perder "uma colega de confiança e uma verdadeira amiga durante muitos anos".

A decisão resultou da pressão política mediática sobre a número dois do Governo e do Partido Trabalhista nas últimas semanas e também de um relatório do responsável independente pela conduta dos ministros, Laurie Magnus.

Embora tenha elogiado a "cooperação total e aberta" e também a "integridade" demonstrada, Magnus confirmou que Rayner não pagou a taxa fiscal correta, algo que considerou "muito lamentável" tendo em conta as suas responsabilidades políticas.