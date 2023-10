De aliados a inimigos? Varsóvia arrefece relações com Kiev em véspera de eleições polacas

A Polónia, que vai a votos no próximo dia 15 de outubro, tem surpreendido nos últimos meses com uma série de declarações negativas sobre a Ucrânia, país com o qual partilha mais de 500 quilómetros de fronteira e que tem apoiado fortemente durante a guerra., afirmou Marcin Zaborowski, do grupo de reflexão Globsec , em declarações à agência France Presse.

O partido Lei e Justiça (PiS), no poder desde 2015, "quer atrair os eleitores anti-ucranianos que o partido de extrema-direita Konfederacja também cobiça", acrescentou.



De acordo com as previsões das sondagens será uma eleição renhida disputada com três partidos da oposição - que oscilam entre o centro-direita e a esquerda - e ainda com um quarto partido, o Konfederacja, considerado de extrema-direita e cético relativamente ao apoio à Ucrânia e ao acolhimento de refugiados ucranianos na Polónia.



Uma vez que o partido no poder Lei e Justiça (PiS), do atual primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki, não está seguro de conseguir garantir um terceiro mandato consecutivo, está a tentar obter todos os votos nacionalistas.







Citado pela AFP, o especialista em relações internacionais Marcin Zaborowski defende que com esta mudança de rumo “o partido PiS está a sacrificar a política externa no altar da política interna”.





Os laços entre a Polónia e a Ucrânia deterioram-se desde que, em meados de setembro, Varsóvia decidiu alargar a proibição das importações de cereais ucranianos para proteger os seus próprios agricultores, tendo Kiev retaliado levando o assunto à Organização Mundial do Comércio (OMC).



Dias depois, a tensão entre os dois países aumentou com o anúncio polaco de que iria cessar o fornecimento de novo armamento à Ucrânia, uma vez que o Governo da Polónia pretendia concentrar-se na modernização do seu próprio exército.





Na altura o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou "certos países de fingirem solidariedade (com a Ucrânia) apoiando indiretamente a Rússia", no seu discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.





Estas acusações não caíram bem a Varsóvia, que convocaram o embaixador ucraniano e consideraram os comentários de Zelensky "injustificados em relação à Polónia, que tem apoiado a Ucrânia desde os primeiros dias da guerra". "Parte do eleitorado do PiS considera que o partido apoia demasiado a Ucrânia, pelo que o Governo quer mudar isso, daí o conflito em torno dos cereais e das armas", defendeu Zaborowski.