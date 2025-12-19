De Bill Gates a Noam Chomsky. Quem aparece nas novas fotografias do caso Epstein?

Durante a campanha presidencial de 2024, Trump prometeu que iria promover a divulgação de informações sobre a investigação a Epstein. No entanto, já na Casa Branca, passou a classificar o caso como uma “farsa” criada pela oposição democrata.



No romance do século XX, o protagonista, um professor de literatura francesa, desenvolve uma obsessão por uma menina de 12 anos, Dolores Haze, a quem chama “Lolita”. Mais tarde, torna-se seu padrasto e inicia uma relação sexual com a menor.



No total, foram divulgadas 68 fotografias, de um espólio que contabiliza cerca de 95 mil imagens pertencentes a Epstein.

Os congressistas norte-americanos do Partido Democrático divulgaram, na quinta-feira, novas fotografias relacionadas com o caso Epstein, mantendo a pressão sobre Trump para o cumprimento da lei que obriga a sua Administração a tornar públicos os documentos na sua posse relacionados com o empresário condenado por abuso sexual., que entre avanços e recuos, após meses de resistência ao projeto-lei aprovado pelo Congresso dos EUA., afirmando também que nunca visitou a sua ilha privada e que rompeu relações com ele muito antes deste ser investigado judicialmente.As imagens divulgadas pelos democratas não têm data, legendas ou contexto.Entre as frases visíveis nas imagens encontram-se excertos como: “Lo-lee-ta: a ponta da língua fazendo uma viagem de três passos pelo palato para bater, no terceiro, nos dentes” e “Ela era Lo, simplesmente Lo, pela manhã, em pé, com o seu metro e quarenta e cinco de altura, a usar uma meia”.O novo lote inclui aindaSurgem tambémA existência de ligações entre o empresário e as figuras públicas retratadas era já conhecida e nenhuma das fotografias divulgadas desde a semana passada parece documentar comportamentos criminosos.A divulgação das novas imagens ocorre também num momento em que Ghislaine Maxwell, ex-companheira e cúmplice de Epstein, solicitou a um tribunal federal que “anule, suspenda ou corrija” a sua condenação.No início deste mês, um juiz federal concedeu permissão ao Departamento da Justiça para divulgar os materiais do grande júri no caso de Maxwell, ao abrigo da Lei de Transparência dos Arquivos de Epstein.