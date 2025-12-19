Mundo
De Bill Gates a Noam Chomsky. Quem aparece nas novas fotografias do caso Epstein?
Bill Gates e Noam Chomsky constam do novo lote de imagens, que não apresentam data ou legendas, e que incluem fotografias de uma mulher com excertos do romance Lolita, de Vladimir Nabokov, escritos no corpo. O Departamento da Justiça norte-americano tem até ao final desta sexta-feira para divulgar os documentos na sua posse sobre o caso do criminoso sexual.
Os congressistas norte-americanos do Partido Democrático divulgaram, na quinta-feira, novas fotografias relacionadas com o caso Epstein, mantendo a pressão sobre Trump para o cumprimento da lei que obriga a sua Administração a tornar públicos os documentos na sua posse relacionados com o empresário condenado por abuso sexual.
O Departamento da Justiça tem menos de 24 horas para executar a Lei de Transparência dos Arquivos de Epstein, que entre avanços e recuos acabou por ser promulgada no mês passado pelo presidente norte-americano, após meses de resistência ao projeto-lei aprovado pelo Congresso dos EUA.Durante a campanha presidencial de 2024, Trump prometeu que iria promover a divulgação de informações sobre a investigação a Epstein. No entanto, já na Casa Branca, passou a classificar o caso como uma “farsa” criada pela oposição democrata.
O presidente norte-americano manteve uma relação de amizade durante décadas com o magnata, que morreu na prisão em 2019, mas alega não ter qualquer envolvimento com os crimes de Epstein, afirmando também que nunca visitou a sua ilha privada e que rompeu relações com ele muito antes deste ser investigado judicialmente.
As imagens divulgadas pelos democratas não têm data, legendas ou contexto. Entre elas estão fotografias de uma mulher com passagens do romance Lolita, de Vladimir Nabokov, escritos em várias partes do seu corpo.No romance do século XX, o protagonista, um professor de literatura francesa, desenvolve uma obsessão por uma menina de 12 anos, Dolores Haze, a quem chama “Lolita”. Mais tarde, torna-se seu padrasto e inicia uma relação sexual com a menor.
Entre as frases visíveis nas imagens encontram-se excertos como: “Lo-lee-ta: a ponta da língua fazendo uma viagem de três passos pelo palato para bater, no terceiro, nos dentes” e “Ela era Lo, simplesmente Lo, pela manhã, em pé, com o seu metro e quarenta e cinco de altura, a usar uma meia”.
O novo lote inclui ainda fotografias de Bill Gates acompanhado por uma mulher, bem como do filósofo Noam Chomsky a bordo de um avião com Epstein.
Surgem também imagens do cineasta Woody Allen, Steve Bannon, antigo conselheiro de Trump, e David Brooks, colunista do New York Times.
A existência de ligações entre o empresário e as figuras públicas retratadas era já conhecida e nenhuma das fotografias divulgadas desde a semana passada parece documentar comportamentos criminosos.No total, foram divulgadas 68 fotografias, de um espólio que contabiliza cerca de 95 mil imagens pertencentes a Epstein.
A divulgação das novas imagens ocorre também num momento em que Ghislaine Maxwell, ex-companheira e cúmplice de Epstein, solicitou a um tribunal federal que “anule, suspenda ou corrija” a sua condenação.
Maxwell foi condenada em 2021 por crimes de tráfico sexual e cumpre atualmente uma pena de 20 anos de prisão. O pedido representa mais uma tentativa de sair em liberdade, após várias iniciativas judiciais falhadas desde o seu encarceramento.
No início deste mês, um juiz federal concedeu permissão ao Departamento da Justiça para divulgar os materiais do grande júri no caso de Maxwell, ao abrigo da Lei de Transparência dos Arquivos de Epstein.
O Departamento da Justiça tem menos de 24 horas para executar a Lei de Transparência dos Arquivos de Epstein, que entre avanços e recuos acabou por ser promulgada no mês passado pelo presidente norte-americano, após meses de resistência ao projeto-lei aprovado pelo Congresso dos EUA.Durante a campanha presidencial de 2024, Trump prometeu que iria promover a divulgação de informações sobre a investigação a Epstein. No entanto, já na Casa Branca, passou a classificar o caso como uma “farsa” criada pela oposição democrata.
O presidente norte-americano manteve uma relação de amizade durante décadas com o magnata, que morreu na prisão em 2019, mas alega não ter qualquer envolvimento com os crimes de Epstein, afirmando também que nunca visitou a sua ilha privada e que rompeu relações com ele muito antes deste ser investigado judicialmente.
As imagens divulgadas pelos democratas não têm data, legendas ou contexto. Entre elas estão fotografias de uma mulher com passagens do romance Lolita, de Vladimir Nabokov, escritos em várias partes do seu corpo.No romance do século XX, o protagonista, um professor de literatura francesa, desenvolve uma obsessão por uma menina de 12 anos, Dolores Haze, a quem chama “Lolita”. Mais tarde, torna-se seu padrasto e inicia uma relação sexual com a menor.
Entre as frases visíveis nas imagens encontram-se excertos como: “Lo-lee-ta: a ponta da língua fazendo uma viagem de três passos pelo palato para bater, no terceiro, nos dentes” e “Ela era Lo, simplesmente Lo, pela manhã, em pé, com o seu metro e quarenta e cinco de altura, a usar uma meia”.
O novo lote inclui ainda fotografias de Bill Gates acompanhado por uma mulher, bem como do filósofo Noam Chomsky a bordo de um avião com Epstein.
Surgem também imagens do cineasta Woody Allen, Steve Bannon, antigo conselheiro de Trump, e David Brooks, colunista do New York Times.
A existência de ligações entre o empresário e as figuras públicas retratadas era já conhecida e nenhuma das fotografias divulgadas desde a semana passada parece documentar comportamentos criminosos.No total, foram divulgadas 68 fotografias, de um espólio que contabiliza cerca de 95 mil imagens pertencentes a Epstein.
A divulgação das novas imagens ocorre também num momento em que Ghislaine Maxwell, ex-companheira e cúmplice de Epstein, solicitou a um tribunal federal que “anule, suspenda ou corrija” a sua condenação.
Maxwell foi condenada em 2021 por crimes de tráfico sexual e cumpre atualmente uma pena de 20 anos de prisão. O pedido representa mais uma tentativa de sair em liberdade, após várias iniciativas judiciais falhadas desde o seu encarceramento.
No início deste mês, um juiz federal concedeu permissão ao Departamento da Justiça para divulgar os materiais do grande júri no caso de Maxwell, ao abrigo da Lei de Transparência dos Arquivos de Epstein.