DE-CIX torna-se Google VPP Gold com conectividade reforçada para clientes em Portugal

A DE-CIX, operador líder mundial de Internet Exchange (IX), acaba de alcançar o estatuto Google Gold Verified Peering Provider (VPP), tornando-se um dos primeiros IXs a nível global a obter esta distinção. Este reconhecimento reforça a qualidade da ligação entre redes portuguesas e os serviços da Google, como o YouTube, Google Ads, Workspace e Google Cloud.



Para empresas e operadores em Portugal, a escolha de um VPP como a DE-CIX garante uma ligação mais estável e de baixa latência à infraestrutura da Google. A partir de agora, as redes nacionais poderão aceder remotamente ao serviço VPP via DE-CIX Madrid, utilizando o ponto de presença da DE-CIX em Lisboa.



“Estamos muito satisfeitos por termos podido trabalhar com a Google na implementação da solução VPP para IXs e por sermos um dos primeiros fornecedores de IX a alcançar o estatuto Gold”, afirmou Dr. Thomas King, CTO da DE-CIX.



O serviço já está disponível em unidades da DE-CIX nos EUA, Índia, Alemanha e Holanda, com expansão prevista para outros mercados. Esta conectividade de nível empresarial é especialmente relevante para ISPs grossistas e empresas que utilizam aplicações alojadas na Google Cloud, como soluções SASE ou o Google Workspace.



A DE-CIX celebra este marco no ano em que assinala 30 anos de atividade, desde a fundação do seu primeiro IX em Frankfurt, em 1995. Atualmente, opera em mais de 60 locais e interliga milhares de redes em mais de 100 países.