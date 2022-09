"De imediato". Embaixada dos EUA na Rússia pede a cidadãos que abandonem o país

Depois de na semana passada o Kremlin ter anunciado “uma mobilização dos seus cidadãos para as Forças Armadas, em apoio à invasão da Ucrânia”, aEmbora as opções de voos comerciais sejam “extremamente limitadas”, neste momento, as “rotas terrestres de carro e autocarro ainda estão abertas”., apela a Embaixada num comunicado , esta quarta-feira.A embaixada dos EUA admite ter “severas limitações na capacidade de ajudar os cidadãos dos EUA, e as condições, incluindo opções de transporte, podem de repente tornar-se ainda mais limitadas”., disse ainda a representação diplomática, garantindo que vai fornecer todas as informações relevantes sobre as possibilidades de acesso aos países vizinhos.A embaixada lembrou ainda os cidadãosTambém a Polónia e a Bulgária apelaram, esta quarta-feira, a que os seus cidadãos abandonassem a Rússia o mais rápido possível, uma vez que receiam que se torne cada vez mais difícil abandonar o território russo.Recorde-se que o anúncio de Moscovo da mobilização de 300 mil reservistas, feito na semana passada, está a desencadear o êxodo de um grande número de homens russos em idade militar que se recusam a lutar na Ucrânia, alvo de uma ofensiva militar russa desde fevereiro passado.