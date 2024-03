De Portugal à Guiné - 5000 km na estrada em viagem solidária pelas comunidades dos Bigagós

Esta é a viagem mais aventureira organizada pela Associação Pró-Bolama, com sede em Bolama, capital do arquipélago dos Bigagós, que agora leva cinco amigos portugueses e guineenses numa viatura restaurada de matrícula portuguesa com destino à Guiné-Bissau.



“As estradas nas aldeias mais remotas em Bolama são quase intransponíveis e sem uma viatura com capacidades especiais não conseguiriam chegar junto dos mais necessitados para prestar as necessárias ajudas”, conta Alexandre Faria, Presidente do Estoril Praia, Advogado e Escritor, um dos autores da ideia solidária.



Espanha, Marrocos, Mautirânia, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau. São os países que, à sua passagem, vão receber o material escolar e desportivo, escolhido para ser distribuído ao longo do caminho.



Ismael Medina, o advogado guineense à frente da ONG, afiança que “todos vão conduzir” porque são na verdade cinco pilotos, o que facilita tantos quilómetros de estrada.



“As pessoas estão à nossa espera e nós estamos a fazer este percurso em nome da população de Bolama. Vai ser uma carro muito importante. Nós não temos estradas em Bolama e um carro destes vai chegar a muitos sítios”.



À boleia levam ainda edições de um livro escrito por Alexandre Faria, homenagem a “Okinca”, um romance sobre a última rainha dos Bigagós e que será lançado na feira do livro local.



“É por todas as crianças africanas com quem nos vamos cruzar que fazemos esta viagem. Para que se consiga dar uma mensagem de esperança. E partilhar não só esta parte cultural e humanitária mas também a possibilidade de irmos contatando com várias culturas ao longo do caminho”.



Dia 18 de Março será o aniversário da cidade de Bolama e é nessa data que pretendem entregar a viatura, transformada então em ambulância.



“Somos todos amigos mas ninguém percebe nada de mecânica de carros”, confessa a rir o presidente do Estoril Praia, com esperança na boa sorte e na chegada pronta até ao destino combinado.



Para quem quiser acompanhar a aventura, pode fazê-lo vendo a sua página de facebook com o nome de Alexandre Faria.



Já não é a primeira viatura que entregam com a ONG Pró-Bolama. O advogado Ismael Medina, residente em Bissau, conta: “Com o meu amigo Alexandre Faria já conseguimos trazer duas ambulâncias, em 2011 e 2020, oferta da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cascais, para o Hospital Regional de Bolama. E ainda, em 2018, conseguimos fazer uma campanha de recolha de livros, roupa usada, material escolar, etc, em Portugal, na qual muitas pessoas do escritório de Advogados Miranda Alliance contribuíram, e conseguimos encher um contentor de 20 pés, até à Guiné-Bissau, Bolama, em 2019, com a ajuda do Grupo Desportivo Estoril Praia e a Transinsular”.